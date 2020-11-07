Дуэт основных исполнителей "сливочных" сдал положительные тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Лацио окончательно одолел коронавирус в команде

Коронавирусом заразились Каземиро и Азар. Тесты остальных игроков, тренерского штаба и персонала мадридцев 6 ноября оказались отрицательными. Ранее печально известным COVID-19 переболели другие звезды Королевского клуба – Эдер Милитао и Мариано Диас. Серьезные подозрения относительно заболевания были также у Лунина и Эдегора.

К слову, уже 8 ноября Реал проведет очередной матч чемпионата Испании. Подопечные Зидана на Месталье сыграют против Валенсии.

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