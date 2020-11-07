Азар і ще одна зірка Реала підхопили коронавірус
Напередодні 9-го туру іспанської Ла Ліги стався новий спалах коронавірусу в мадридському Реалі.
Дует основних виконавців "вершкових" здав позитивні тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лаціо остаточно здолав коронавірус в команді
Коронавірусом інфікувалися Каземіро та Азар. Тести решти гравців, тренерського штабу та персоналу мадридців 6 листопада виявилися негативними. Раніше сумнозвісним COVID-19 перехворіли інші зірки Королівського клубу – Едер Мілітао і Маріано Діас. Серйозні підозри щодо захворювання були також у Луніна та Едегора.
До слова, вже 8 листопада Реал проведе черговий матч чемпіонату Іспанії. Підопічні Зідана на Местальї зіграють проти Валенсії.
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