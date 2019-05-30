Азар – про тріумф у Лізі Європи: Моя остання місія в Челсі – виконана, настав час для нового виклику

Півзахисник Челсі Еден Азар одразу після перемоги над Арсеналом (4:1) у фіналі Ліги Європи заявив, що, ймовірно, це його останній матч у футболці "синіх".

"Я думаю, що це прощання, настав час для нового виклику.

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"Все вирішиться через кілька днів. Остання місія, на мій погляд, полягала в тому, щоб виграти цей фінал. Я вже прийняв рішення, і тепер я чекаю вердикт обох клубів.

Моя мрія полягала в тому, щоб пограти в Прем'єр-лізі, і я зробив це у футболці одного з найбільших клубів, тому, можливо, зараз настав час для нового випробування", – цитує Азара Marca.

Нагадаємо, саме мадридський Реал називають наступним місцем роботи для 28-річного бельгійця.

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