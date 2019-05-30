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Азар – про тріумф у Лізі Європи: Моя остання місія в Челсі – виконана, настав час для нового виклику

00:51 211 Читать на русском
Азар – про тріумф у Лізі Європи: Моя остання місія в Челсі – виконана, настав час для нового виклику
Еден Азар / Фото з соцмереж

Півзахисник Челсі Еден Азар одразу після перемоги над Арсеналом (4:1) у фіналі Ліги Європи заявив, що, ймовірно, це його останній матч у футболці "синіх".

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Я думаю, що це прощання, настав час для нового виклику.

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"Все вирішиться через кілька днів. Остання місія, на мій погляд, полягала в тому, щоб виграти цей фінал. Я вже прийняв рішення, і тепер я чекаю вердикт обох клубів.

Моя мрія полягала в тому, щоб пограти в Прем'єр-лізі, і я зробив це у футболці одного з найбільших клубів, тому, можливо, зараз настав час для нового випробування", – цитує Азара Marca.

Нагадаємо, саме мадридський Реал називають наступним місцем роботи для 28-річного бельгійця.

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Теги
Ліга Європи Челсі Челсі Челсі - Арсенал Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Челсі
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