Реал и Челси согласовали формулу перехода Азара – мадридцы уже знают дату презентации бельгийца

Одна из главных трансферных саг последних месяцев может закончиться в ближайшее время.

Лидер "аристократов" Эден Азар все же станет игроком мадридского Реала, сообщает The Sun.

Клубы согласовали трансфер вингера сборной Бельгии за 115 млн фунтов. Именно на такую сумму согласились лондонцы, чтобы наконец отпустить свою главную звезду в испанский гранд.

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В то же время, издание AS рапортирует , что мадридцы даже знают дату презентации. Азар порадует мадридскую публику своим присутствием уже 3 июня. Именно бельгиец станет первым громким подписанием "сливочных" в межсезонье.

Ранее Флорентино Перес непрозрачно намекал, что Азар является одной из главных целей Реала на летнее трансферное окно.

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