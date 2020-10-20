Среди подопечных Арне Слота обнаружили 8 новых зараженных коронавирусом, информирует NOS.nl.

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Общее количество инфицированных в АЗ составляет 13 игроков и четверо работников. Уже в четверг (22 октября) АЗ должен сыграть против Наполи в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Нидерландская команда собирается лететь в Италию составом из 17 игроков, если к тому времени не обнаружат новых больных.

Напомним, АЗ вылетел от Динамо на стадии третьего раунда квалификации ЛЧ, поэтому спустился в европейский турнир рангом ниже.

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