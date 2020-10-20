Союз европейских футбольных ассоциаций планирует уменьшить финансирование клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в течение пяти последующих лет.

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Такие действия обусловлены финансовым кризисом, вызванным COVID-19, сообщает издание Reuters. УЕФА уже сообщил членам организации о том, что потерял 514 млн фунтов за сокращения телевизионных и спонсорских доходов в прошлом сезоне, когда плей-офф еврокубков сначала прервали, а затем провели в упрощенном формате ("финал восьми" – по одному матчу в противостоянии, игры без зрителей и на нейтральных полях).

Напомним, ранее стало известно, что клубы за участие в нынешнем сезоне Лиге чемпионов получат от УЕФА 1,95 млрд евро, а УЕФА раздумывает над расширением состава участников Лиги чемпионов с сезона 2024/25.

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