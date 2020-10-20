Серед підопічних Арне Слота виявили 8 нових заражених на коронавірус, інформує NOS.nl.

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Загальна кількість інфікованих у АЗ складає 13 гравців та четверо працівників. Вже у четвер (22 жовтня) АЗ повинен зіграти проти Наполі в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Нідерландська команда збирається летіти до Італії складом із 17 гравців, якщо до того часу не виявлять нових хворих.

Нагадаємо, АЗ вилетів від Динамо на стадії третього раунду кваліфікації ЛЧ, тому спустився у нижчий за рангом європейський турнір.

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