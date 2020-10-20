Для України нинішній розіграш головного єврокубкового турніру знаковий тим, що вперше за 5 останніх років відразу два наших клуби пробилися в основний раунд. Динамо свій шлях розпочне вже сьогодні домашнім матчем проти Ювентуса, а Шахтар завтра в Мадриді зіграє проти Реала. Анонси поєдинків за участю представників України шукайте в окремих матеріалах "Футбол 24". Текст про гру киян з чинним чемпіоном Італії вже на сайті, а про зустріч "гірників" з колективом Зінедіна Зідана – вийде завтра (21 жовтня) рівно о восьмій ранку. Що ж, тепер перейдімо до інших матчів, які теж мають свої родзинки.

Динамо – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

Барселона – Ференцварош

20 жовтня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Наживо матч транслюватиме телеканал "Футбол 3", а також онлайн-платформи Oll.tv та Volia. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24.

Мессі проти Реброва! Вже цієї вивіски має бути достатньо, щоб привернути увагу українських уболівальників, а це ще й група київського Динамо. Так, зустрічаються фаворит та аутсайдер, але яка різниця, якщо Ференецварош вперше за 25 років пробився у груповий етап Ліги чемпіонів. Це заслуга Сергія Реброва! Його команда (де також наші Харатін та Зубков) повністю подолала сито кваліфікації і стала єдиним колективом, який зробив це, стартуючи у першому раунді.

Останньою командою, яка грала в першому кваліфікаційному раунді ЛЧ, а потім вийшла в груповий етап і там зустрілася з Барселоною, було київське Динамо у сезоні-1997/98. Тоді кияни виграли обидва матчі, а Ребров забив у обох іграх. На цьому позитивні новини для Фраді закінчуються. Камп Ноу – справжня фортеця для Барси. Каталонці не програвали там у єврокубках з 2013 року. Звітна зустріч стане першою для команд між собою, і з 29 команд лише Рубін у 2009-му зумів переможно завершити свій дебют проти іспанців.

Не варто сподіватися, що Барселона буде економити сили на Ель-Класіко, яке відбудеться за чотири дні. Підопічні Рональда Кумана двічі поспіль оступилися в Ла Лізі – їм потрібна реабілітація. Навіть без Бускетса (отримає відпочинок), Альби і тер Штегена (в обох – травми) позиції "синьо-гранатових" не стануть слабшими. Не факт, що Реброву і Ко вдасться зачепитися бодай за нічию, але бій угорський клуб дасть. Навіть не сумнівайтеся.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

20 жовтня, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Наживо матч транслюватиме телеканал "Футбол 2", а також онлайн-платформи Oll.tv та Volia. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24.

Гучного повернення у Париж Едінсона Кавані не буде. Уругваєць досі перебуває не у формі і залишився в Манчестері. Не допоможе "червоним дияволам" і капітан – Харрі Мауайр мусить залікувати пошкодження. У господарів теж вистачає проблем. Томась Тухель не зможе розраховувати на Мауро Ікарді і Марко Верратті та ще чотирьох гравців. При цьому участь у грі Маркіньйоса та Юліана Дракслера теж під питанням.

Раніше команди зустрічалися лише двічі, але що це було за протистояння! В 1/8 фіналу ЛЧ-2018/19 ПСЖ здобув перемогу на виїзді (2:0), але втратив путівку в наступний раунд на останній хвилині домашнього поєдинку (1:3). Французам є за що мститися. Та й статистика цього разу на їхньому боці. За 57 домашніх матчів у Лізі чемпіонів ПСЖ зазнав лише 7 поразок і ніколи не програвав двічі одному супернику. МЮ вже має одну перемогу на Парк де Пренс. Простежити логіку неважко...

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Кіліан Мбаппе та Неймар готові розпочати новий шлях за трофеєм. Минулорічний фінал повинен лише додати команді Томаса Тухеля впевненості у власних силах. Натомість Уле Гуннар Сульшер перебуває під тиском через не дуже вдалий старт сезону. Перемога над парижанами могла б стати саме тим психологічним імпульсом, якого так потребує команда. До того ж МЮ завжди легше грати про суперників, які надають перевагу контролю. ПСЖ саме з таких. Чекаємо на видовище!

Інтер – Борусія Менхенгладбах

21 жовтня, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Наживо матч транслюватимуть онлайн-платформи Oll.tv та Volia. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24.

Поєдинок суперників донецького Шахтаря. Вважається, що саме німці посперечаються з "гірниками" за третю сходинку. Мовляв, сумніватися у виході в плей-офф Реала та Інтера не доводиться. Ми ж не вважаємо, що все так однозначно. Щонайменше, у цьому матчі "жеребці" можуть розраховувати на залікові пункти.

Річ у тому, що Інтер ще дуже далекий від стабільності. "Нерадзуррі" сильно постраждали від коронавірусу. Гальярдіні, Шкріняр, Наінгголан і Янг досі не готові грати. У німців серед важливих втрат можна згадати Лазаро та Закарію. Наразі Антоніо Конте перебудовує команду, і вона не здається грізною силою. Кризовий Лаціо у меншості зміг відстояти нічию, а "дитячий садок" імені Ібрагімовіча зумів навіть перемогти кузенів у дербі. Однак дует Лаутаро-Лукаку все ще боєздатний. За чотири матчі нинішнього сезону ця парочка вже забила 7 голів і не планує зупинятися.

Не дивіться на результати Борусії в Бундеслізі. Менхенгладбах повернувся в ЛЧ після 4 років простою не для того, щоб ганьбитися. У Марко Розе цікавий і сильний колектив. Відразу три гравці "жеребців" (більше тільки у Баварії) були викликані у збірну Німеччини на жовтневі матчі. Один із них – Матіас Гінтер – навіть забив Україні. До того ж Борусія має давні рахунки з Інтером. В 1971 році німці розтрощили міланців у матчі Кубка чемпіонів – 7:1. Однак з трибун в голову Роберто Бонінсеньї прилетіла банка з-під "Кока-коли". УЄФА скасував результат, а у переграванні гору взяв Інтер (4:2). Німці й досі вважають, що Бонінсенья тоді увімкнув режим "актора", то чому б не пригадати міланцям ту прикрість.

Баварія – Атлетіко

21 жовтня, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена

Наживо матч транслюватиме телеканал "Футбол 3", а також онлайн-платформи Oll.tv та Volia. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24.

Центральний матч усього першого туру. Чинний переможець турніру протистоятиме банді Дієго Сімеоне. Статистика очних зустрічей на боці німців, які виграли 3 матчі при одній нічиї та двох поразках. Востаннє команди зустрічалися чотири роки тому і обмінялися мінімальними перемогами. Цікаво, що це також відбулося в рамках групового етапу ЛЧ.

Минулий розіграш Баварія провела бездоганно, вигравши усі 11 матчів на шляху до трофею. Мюнхенці забили 43 голи, з яких 15 – в активі Лєвандовскі. Поляк засмучений, що вручення "Золотого м'яча-2020" скасували, і вмотивований знову довести свої претензції на цю нагороду. Серед втрат Хансі Фліка можна пригадати хіба Лероя Сане, але Кінгслі Коман, Серж Гнабрі та Дуглас Коста не дають цій проблемі стати ключовою.

Атлетіко влітку кардинально оновив атаку. Альваро Мората перебрався в Турин, зате на Ванда Метрополітано тепер виступає Луїс Суарес. Уругваєць забив три голи і віддав асист у перших чотирьох матчах за нову команду. Схоже, Дієго Сімеоне нарешті отримав ідеального нападника для своєї команди. Баварія славиться своєю атакою та пресингом, на що "матрацники" готові відповісти одним із найкращих захистів на континенті. Мадридці уміють шокувати чинних володарів ЛЧ. Червона частина Ліверпуля може підтвердити.

Аякс – Ліверпуль

21 жовтня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Наживо матч транслюватиме телеканал "Футбол 1", а також онлайн-платформи Oll.tv та Volia. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24.

Футбол для естетів, не інакше. Матч двох атакувальних команд, які знаються на цьому, як ніхто інший. Аякс після феєричного сезону-2018/19, який завершився півфіналом ЛЧ, готовий до чергових звершень. Минулий рік амстердамці витратили на перезавантаження, необхідне після відходу лідерів. Чекаємо на нове диво?

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Ніхто не збирається позбавляти Ліверпуль статусу фаворита. Тим більше, після минулорічного вильоту вже в 1/8 фіналу команді Юргена Клоппа захочеться реабілітуватися. Тріо Мане-Салах-Фірміно здатне розірвати будь-яку оборону, але зараз у самих мерсисайдців не все гаразд із захистом. Про 2:7 від Астон Вілли ще довго не забудуть, а тут ще й Вірджил ван Дейк вилетів дуже надовго. Без фактурного нідерландця у суперників "червоних" з'являється більше шансів. А ще ж через травму не зіграє Аліссон...

Як бачите, старт нового сезону Ліги чемпіонів має чим потішити уболівальників. Вже у першому турі групового етапу кожен може вибрати протистояння, яке йому більше до смаку. А особливо відчайдушні мають нагоду спробувати охопити максимум з обох ігрових днів. І нагадуємо, що в четвер "Футбол 24" підготує для вас огляд найцікавіших подій.

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