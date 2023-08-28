Автогол рукой в видеообзоре матча Ворскла – Черноморец – 2:1
06:00 - Читати українською
Ворскла одолела Черноморец в матче 5 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
45+1’ Владлен Юрченко
Игорь Пердута 54’
45+1’ Владлен Юрченко
54’ Игорь Пердута
Ворскла реализовала два футбольных буллита с центра поля в первом тайме. Степанюк сначала сам реализовал свой момент, а затем ассистировал Юрченко.
Ворскла обыграла Черноморец на контратаках, забив два гола-близнеца
Черноморец отквитал один гол на 54-й минуте. Пердута рукой случайно занес мяч в свои ворота. Одесситы имели достаточно моментов для спасения очков, но остались с пустыми руками.
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