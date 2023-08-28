Ворскла реализовала два футбольных буллита с центра поля в первом тайме. Степанюк сначала сам реализовал свой момент, а затем ассистировал Юрченко.

Ворскла обыграла Черноморец на контратаках, забив два гола-близнеца

Черноморец отквитал один гол на 54-й минуте. Пердута рукой случайно занес мяч в свои ворота. Одесситы имели достаточно моментов для спасения очков, но остались с пустыми руками.