Автогол рукою у відеоогляді матчу Ворскла – Чорноморець – 2:1
06:00 - Читать на русском
Ворскла здолала Чорноморець у матчі 5 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
45+1’ Владлен Юрченко
Ігор Пердута 54’
45+1’ Владлен Юрченко
54’ Ігор Пердута
Ворскла реалізувала два футбольні буліти з центра поля у першому таймі. Степанюк спочатку сам реалізував свій момент, а потім асистував Юрченку.
Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки
Чорноморець відквитав один гол на 54-й хвилині. Пердута рукою випадково заніс м'яч у власні ворота. Одесити мали вдосталь моментів для порятунку очків, але залишилися з порожніми руками.
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