Ворскла здолала Чорноморець у матчі 5 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Ворскла реалізувала два футбольні буліти з центра поля у першому таймі. Степанюк спочатку сам реалізував свій момент, а потім асистував Юрченку.

Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки

Чорноморець відквитав один гол на 54-й хвилині. Пердута рукою випадково заніс м'яч у власні ворота. Одесити мали вдосталь моментів для порятунку очків, але залишилися з порожніми руками.