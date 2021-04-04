В рамках воскресной программы 27-го тура Бундеслиги Вердер на выезде уступил Штутгарту. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 27-й тур

Штутгарт – Вердер – 1:0

Гол: Аугустинссон, 81 (автогол)

Унион Берлин – Герта – начало в 19:00

Середняк турнирной таблицы Штутгарт в родных стенах принимал Вердер. В общем, первая половина встречи была очень скучной. Команды не создали ни одного опасного момента, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме темп игры несколько ускорился, но не существенно. Во время контратаки "швабов" на 81-й минуте Соса, с края левого фланга навесил в штрафную, и мяч рикошетом от Аугустинссона залетел в ворота. Этот гол стал единственным в матче. Штутгарт празднует минимальную победу.

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