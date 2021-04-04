Алаба установил уникальное достижение в истории Баварии, обойдя Рибери
Защитник мюнхенцев Дэвид Алаба покоряет новые вершины перед уходом из клуба.
Австрийский защитник "Ротен" сыграл полный матч против РБ Лейпциг, который завершился минимальной победой Баварии.
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Для Алабы это был 274 поединок в Бундеслиге в футболке мюнхенцев. Он стал новым рекордсменом клуба среди иностранцев по количеству сыгранных матчей. Дэвид, к слову, обошел Франка Рибери, в активе которого 273 встречи. О достижении сообщает сайт Баварии.
Заметим, для Дэвида Алабы это последний сезон на Альянц Арене. Уже летом он станет свободным агентом, а новым местом работы защитника СМИ называют мадридский Реал.
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