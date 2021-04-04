В рамках недільної програми 27-го туру Бундесліги Вердер на виїзді поступився Штутгарту. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 27-й тур

Штутгарт – Вердер – 1:0

Гол: Аугустінссон, 81 (автогол)

Уніон Берлін – Герта – початок о 19:00

Середняк турнірної таблиці Штутгарт у рідних стінах приймав Вердер. Загалом, перша половина зустрічі була дуже нудною. Команди не створили жодного небезпечного моменту, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі темп гри дещо пришвидшився, але не суттєво. Під час контратаки "швабів" на 81-й хвилині Соса, з краю лівого флангу, навісив у штрафний майданчик, і м'яч рикошетом від Аугустінссона залетів у ворота. Цей гол став єдиним у матчі. Штутгарт святкує мінімальну перемогу.

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