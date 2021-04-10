В рамках субботней программы 30-го тура испанской Примеры Хетафе в родных стенах уступил Кадису. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 30-й тур

Хетафе – Кадис – 0:1

Голы: Тимор, 64 (автогол)

Атлетик – Алавес – начало в 17:15

Эйбар – Леванте – начало в 19:30

Субботнюю программу в испанской Примере открывал поединок Хетафе – Кадис. В общем, первая половина встречи оказалась довольно скучной. Команды создали всего несколько моментов, которые было трудно назвать опасными, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 64-й минуты, когда Собрино замыкал навес в штрафную, и мяч рикошетом от Тимора залетел в сетку – 0:1. Хозяева сразу бросились в атаку, стремясь сравнять счет, однако защита соперника отчаянно оборонялась, и до конца встречи сумела удержать свои ворота "на замке". Кадис празднует минимальную победу.

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