В рамках суботньої програми 30-го туру іспанської Прімери Хетафе у рідних стінах поступився Кадісу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 30-й тур

Хетафе – Кадіс – 0:1

Голи: Тімор, 64 (автогол)

Атлетік – Алавес – початок о 17:15

Ейбар – Леванте – початок о 19:30

Суботню програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Хетафе – Кадіс. Загалом, перша половина зустрічі виявилась досить нудною. Команди створили лише кілька моментів, які було важко назвати небезпечними, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі гольова засуха тривала до 64-ї хвилини, коли Собріно замикав навіс у штрафний майданчик, і м'яч рикошетом від Тімора залетів у сітку – 0:1. Господарі одразу кинулись в атаку, прагнучи зрівняти рахунок, однак захист суперника відчайдушно оборонявся, і до кінця зустрічі зумів втримати свої ворота "на замку". Кадіс святкує мінімальну перемогу.

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