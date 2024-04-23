Руководство Баварии определилось с кандидатом, который будет работать с командой в сезоне 2024/25.

Томас Тухель объявил, что покинет мюнхенцев после завершения текущей кампании. Бавария длительное время пыталась привлечь наставника Байера Хаби Алонсо, но испанец решил остаться в своей команде.

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Как сообщает Bild, мюнхенцы считают, что Ральф Рангник, бывший тренер Манчестер Юнайтед, лучший вариант для команды. Несмотря на то, что специалист публично заявлял, что не намерен покидать сборную Австрии, с которой он сейчас работает, в Баварии уверены, что это лишь любезность и проявление уважения.

Представители мюнхенцев несколько недель назад провели встречу с Рангником. Если все пойдет по плану, то он подпишет контракт с Баварией в ближайшие дни. С момента первой встречи, стороны поддерживали регулярный контакт.

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Мюнхенцы продолжают борьбу в национальном чемпионате за путевку в Лигу чемпионов. На данный момент Бавария находится на втором месте с 66 очками.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Томаса Тухеля сыграют против Реала. Первая игра состоится 30 апреля, а ответный матч запланирован на 8 мая.

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