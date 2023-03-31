Экс-наставник Кристал Пэлас Патрик Виейра может вернуться к работе в ближайшее время.

Лидс в феврале попрощался со своим главным тренером Джесси Маршем. Руководство английского клуба находится в поисках нового наставника, поскольку контракт Хави Грасии, который возглавляет команду, истекает летом.

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Как сообщает TalkSport, Лидс может возглавить 46-летний Патрик Виейра, которого уволили в середине марта из Кристал Пэлас. Несмотря на неудачи француза, "белые" считают его хорошим кандидатом. Руководство клуба поразила работа экс-капитана Арсенала с командой в первый год, когда Кристал Пэлас занял 12-е место.

В настоящее время Лидс находится на 14 строчке, имея в своем активе 26 очков. От зоны вылета команду отделяет всего два пункта.

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