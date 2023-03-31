Екс-наставник Крістал Пелас Патрік Вієйра може повернутися до роботи вже найближчим часом.

Лідс у лютому попрощався зі своїм головним тренером Джессі Маршем. Керівництво англійського клубу наразі перебуває в пошуках нового наставника, оскільки контракт Хаві Грасії, який керує командою, закінчується влітку.

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Як повідомляє TalkSport, Лідс може очолити 46-річний Патрік Вієйра, якого звільнили в середині березня з Крістал Пелас. Попри невдачі екс-капітана Арсенала, "білі" вважають його хорошим кандидатом. Керівництво клубу вразила робота Вієйра з командою в перший рік, коли Крістал Пелас посів 12 місце.

Наразі Лідс перебуває на 14 сходинці, маючи у своєму активі 26 очок. Від зони вильоту команду відділяє всього два пункти.

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