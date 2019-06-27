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Атлетико заплатит за Фелиш более 120-и млн евро – 4-й самый дорогой трансфер в истории

10:20 44 Читати українською
Атлетико заплатит за Фелиш более 120-и млн евро – 4-й самый дорогой трансфер в истории
Жоау Фелиш / AFP

Полузащитник Бенфики Жоау Фелиш одной ногой в мадридском Атлетико.

Бенфика официально анонсировала трансфер Жоау Фелиша в мадридский Атлетико, сообщает официальный сайт лиссабонцев.

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Сообщается, что обе стороны уже договорились о трансфере, а его сумма составит 126 млн евро, что станет 4 дорогим трансфером в истории. Впереди только переходы Неймара и Мбаппе в ПСЖ, а также трансфер Коутиньо в Барселону.

В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

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