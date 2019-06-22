Атлетико пропишет в контракте Фелиша рекордную клаусулу

Полузащитник Бенфики Жоау Фелиш близок к переходу в Атлетико.

Мадридцы заплатят за таланта Бенфики около 120 миллионов евпро, сообщает AS. Кроме того, "матрасники" пропишут в контракте 19-летнего игрока отступные в размере 350 миллионов евро.

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Эта сумма станет рекордной в истории Атлетико. Ранее в сделках с форвардами Коста и Антуаном Гризманном прописывались отступные в размере 200 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

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