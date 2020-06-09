Атлетико временно отстранил своего форварда от тренировок после скандальной вечеринки с Йовичем

Нападающий "матрасников" Иван Сапоньич вынужден пропускать занятия с одноклубниками из-за необдуманного поступка.

Руководство мадридского Атлетико временно отстранило от тренировок с первой командой своего форварда Ивана Сапоньича, сообщает издание AS.

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Причиной такого шага стало поведение 22-летнего игрока. Напомним, Сапоньич на вечеринке у нападающего Реала Луки Йовича беззаботно плавал в одном бассейне с соотечественниками, без использования каких-либо средств защиты во время пандемии COVID-19.

В клубе заявили, что провели с Иваном воспитательную беседу и, хотя формально он ничего не нарушил, решили быть осторожными накануне старта Ла Лиги. Сапоньич сдал ПЦР-тесты и как только будут известны их результаты, он вернется к тренировкам с основной группой.

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