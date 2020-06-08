Йович поплавал в бассейне с двумя игроками Примеры – для сербов карантин не является проблемой

Похоже, в Мадриде уже не раз пожалели о подписании нападающего Луки Йовича.

Пока испанская пресса обсуждает фото с недавнего барбекю звезды Реала Луки Йовича с друзьями, где игрок нарушал правила изоляции, сеть взорвали новые подробности скандальной вечеринки.

Йович снова попал в скандал – форвард Реала мог нарушить протокол Ла Лиги из-за любви к барбекю

Marca опубликовала фотографии, где Лука беззаботно плавает в одном бассейне с хавбеком Хетафе Неманьей Максимовичем и нападающим Атлетико Иваном Сапоньичем. Очевидно, тройка сербов не использовала никаких средств защиты во время пандемии.

Стоит отметить, это уже не первая выходка Йовича связана с нарушением карантинных норм.

Лунін кидає виклик Куртуа, вирок володарю Золотого м'яча – 10 війн у Реалі, фанати підказали Зідану рішення