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Йович поплавал в бассейне с двумя игроками Примеры – для сербов карантин не является проблемой

20:10 55 Читати українською
Йович поплавал в бассейне с двумя игроками Примеры – для сербов карантин не является проблемой
Лука Йович / Фото Instagram

Похоже, в Мадриде уже не раз пожалели о подписании нападающего Луки Йовича.

Пока испанская пресса обсуждает фото с недавнего барбекю звезды Реала Луки Йовича с друзьями, где игрок нарушал правила изоляции, сеть взорвали новые подробности скандальной вечеринки.

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Marca опубликовала фотографии, где Лука беззаботно плавает в одном бассейне с хавбеком Хетафе Неманьей Максимовичем и нападающим Атлетико Иваном Сапоньичем. Очевидно, тройка сербов не использовала никаких средств защиты во время пандемии.

Стоит отметить, это уже не первая выходка Йовича связана с нарушением карантинных норм.

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коронавирус Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Неманья Максимович Неманья Максимович Лука Йович Лука Йович Иван Сапоньич Иван Сапоньич
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