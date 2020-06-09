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Атлетіко тимчасово відсторонив свого форварда від тренувань після скандальної вечірки з Йовічем

19:58 501 Читать на русском
Атлетіко тимчасово відсторонив свого форварда від тренувань після скандальної вечірки з Йовічем
Іван Сапоньїч / Фото з відкритих джерел

Нападник "матрацників" Іван Сапоньїч змушений пропускати заняття з одноклубниками через необдуманий вчинок.

Керівництво мадридського Атлетіко тимчасово відсторонило від тренувань з першою командою свого форварда Івана Сапоньїча, повідомляє видання AS.

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Причиною такого кроку стала поведінка 22-річного гравця. Нагадаємо, Сапоньїч на вечірці у нападника Реала Луки Йовіча безтурботно плавав у одному басейні зі співвітчизниками, без використання будь-яких засобів захисту під час пандемії COVID-19.

У клубі заявили, що провели з Іваном виховну бесіду і, хоча формально він нічого не порушив, вирішили бути обережними напередодні старту Ла Ліги. Сапоньїч здав ПЛР-тести і як тільки будуть відомі їх результати, він повернеться до тренувань з основною групою.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія коронавірус Атлетіко Атлетіко Лука Йовіч Лука Йовіч Іван Сапоньїч Іван Сапоньїч
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