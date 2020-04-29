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Атлетико вернулся в борьбу за Кавани – мадридцы решились на неожиданный ход

00:15 1 Читати українською
Атлетико вернулся в борьбу за Кавани – мадридцы решились на неожиданный ход
Эдинсон Кавани / AFP

Мадридский Атлетико возобновил интерес к форварду французского Пари Сен-Жермен Эдинсону Кавани.

"Матрасники" возобновили переговоры с 33-летним нападающим. Об этом журналист Никола Скира написал в своем твиттере.

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На Ванда Метрополитано Кавани должен заменить Диего Косту. Чтобы повысить собственные шансы на подписание звездного форварда Атлетико предложил ветерану 3-летний контракт. Летом уругваец станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 голов. В Европе воспитанник Данубио имеет также опыт выступлений за итальянские Палермо и Наполи.

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