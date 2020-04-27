Кавани предложен Интеру, – GdS

Форвард французского Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани может оформить неожиданное возвращение в итальянскую Серию А.

Агенты звездного уругвайца предложили услуги своего клиента миланскому Интеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Кавани летом станет свободным агентом, поскольку не желает оставаться на Парк де Пренс. 33-летний нападающий имеет предложения от Атлетико и Ньюкасла, но не против вернуться в Италию. Ранее ветеран там защищал цвета Палермо и Наполи. В свою очередь Интер вынужден рассматривать варианты усиления атаки на фоне слухов о желании Барселоны подписать нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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