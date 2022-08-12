Полуфиналист Евро-2020 возвращается в родной Брондбю, сообщает официальный сайт "матрасников".

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Контракт игрока рассчитан на 3 года, сумма компенсации составила скромные 1,75 млн евро. Васс присоединился к Атлетико только в январе этого года. Датчанин пригрозил Валенсии бунтом, чтобы его отпустили в столицу Испании. 33-летний игрок добился своего, но на поле за команду Симеоне провел всего один тайм – в матче 23 тура против Барселоны (2:4).

Добавим, что Васс покинул Брондбю 11 лет назад и успел поиграть за Эвиан, Сельту, Валенсию и Атлетико. Также в его активе есть 43 матча и один гол в составе сборной Дании.

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