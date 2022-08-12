Півфіналіст Євро-2020 повертається у рідний Брондбю, інформує офіційний сайт "матрацників".

Барселона завершила четверту велику угоду – 100 мільйонів євро дозволять нарешті зареєструвати новачків

Контракт гравця розрахований на 3 роки, сума компенсації склала скромні 1,75 млн євро. Васс приєднався до Атлетіко лише в січні цього року. Данець пригрозив Валенсії бунтом, щоб його відпустили в столицю Іспанії. 33-річний гравець досяг свого, але на полі за команду Сімеоне провів всього один тайм – у матчі 23 туру проти Барселони (2:4).

Додамо, щот Васс покинув Брондбю 11 років тому і встиг пограти за Евіан, Сельту, Валенсію та Атлетіко. Також в його активі є 43 матчі та один гол у складі збірної Данії.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги