Форвард Атлетико Луис Суарес проходит по делу с мошенничеством при попытке оформить его трансфер в Ювентус.

Уругваец был допрошен судьями Перуджи по поводу манипуляций, которые осуществлялись во время экзамена для получения итальянского паспорта, сообщает Football-Italia со ссылкой на Ansa.

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Отмечается, что допрос проводился с помощью видеоконференции. Интересно, что Луиса допрашивали в статусе свидетеля, а не обвиняемой стороны.

Напомним, в сентябре Суарес прибыл в Перуджу для сдачи экзамена по итальянскому языку в местном университете для иностранцев, чтобы получить уровень В1. Жена Луиса является итальянкой, поэтому форвард имеет право на получение местного гражданства.

Уругваец успешно сдал экзамен 17 сентября, выполнив устную его часть всего за 15 минут, однако оказалось, что не все было настолько прозрачно и однозначно. Итальянская прокуратура заподозрила, что Суарес получил тестовые задания заранее – соответственно, результат экзамена был предопределен. Следствие ведут против игрока, университета и Ювентуса, который был заинтересован в трансфере Суареса.

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