Чемпіонат Іспанії 2020/21, 14-й тур

Атлетіко – Ельче – 3:1

Голи: Суарес, 41, 57, Коста, 80 (пен) – Бойє, 64

Леванте – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Осасуна – Вільяреал – початок о 19:30

Севілья – Вальядолід – початок о 22:00

Суботню програму 14-го турі Ла Ліги відкривав поєдинок у Мадриді між Атлетіко та Ельче. "Матрацники" в разі перемоги над новачком принаймні на кілька годин відірвались би від конкурентів на чемпіонство аж на три очки, а от осічка дарувала б шанс суперниками – саме тому господарі підійшли до справи із всією серйозністю. Як наслідок, була зафіксована впевнена перемога.

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Початок їй поклав Суарес, який на 41-й хвилині випередив захисника на ближній стійці й переправив передечу Тріпп'єра у ворота. На 57-й уругваєць оформив дубль, замкнувши простенький пас низом з лівого флангу на дальню стійку, однак Бойє за сім хвилин відродив інтригу, пробивши головою під поперечку після скидки з кутового. Втім, на 80-й хвилині всі питання були зняті – Дієго Коста реалізував пенальті. 3:1.

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