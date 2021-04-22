Чемпионат Испании 2020/21, 31-й тур

Атлетико – Уэска – 2:0

Голы: Карраско, 81, Корреа, 39

Гранада – Эйбар – начало в 22:00

Реал Сосьедад – Сельта – начало в 22:00

Барселона объяснила свою позицию относительно Суперлиги – полный текст официального заявления

Атлетико не имеет права на ошибку, ведь Реал сравнялся с ними по очкам, еще и по результатам очных встреч занял первую строчку турнирной таблицы. Для сохранения преимущества в один матч подопечным Диего Симеоне нужно было побеждать слабого соперника, а для Уэски ​​три пункта значили выход из зоны вылета, поэтому обе команды имели серьезную мотивацию на борьбу в этом матче.

Почти до окончания первого тайма игра шла на равных, разве что "матрасники" немного больше контролировали мяч, но на 39-й Корреа в штрафной соперника получил передачу от Льоренте, эффектно развернулся, убрал защитника, и пробил – мяч рикошетом от защитника влетел в сетку.

Во второй половине встречи хозяева решили не тратить лишних сил, и играли на удержание результата. Игроки Уэски пыталась атаковать соперника, но все их попытки были безрезультатными. Под занавес поединка еще и защитник потерял мяч у своих ворот, и Карраско вышел один на один с голкипером – 2:0. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Атлетико, благодаря которой они подвинули Реал с первого места чемпионата.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ