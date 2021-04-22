Чемпіонат Іспанії 2020/21, 31-й тур

Атлетіко – Уеска – 2:0

Голи: Карраско, 81, Корреа, 39

Гранада – Ейбар – початок о 22:00

Реал Сосьєдад – Сельта – початок о 22:00

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Атлетіко не має права на помилку, адже Реал зрівнявся із ними по очках, ще й за результатами очних зустрічей посів першу сходинку турнірної таблиці. Для збереження переваги в один матч підопічним Дієго Сімеоне потрібно було перемагати слабшого суперника, а для Уески три пункти значили вихід із зони вильоту, тож обидві команди мали неабияку мотивацію на боротьбу у цьому матчі.

Майже до закінчення першого тайму гра йшла на рівних, хіба що "матрацники" трохи більше контролювали м'яч, але на 39-й Корреа у штрафному суперника отримав передачу від Льоренте, ефектно розвернувся, прибрав захисника, й пробив – м'яч рикошетом від захисника влетів у сітку.

У другій половині зустрічі господарі вирішили не витрачати зайвих сил, й грали на утримання результату. Гравці Уески намагалась атакувати суперника, однак усі їхні спроби були безрезультатними. Під завісу поєдинку ще й захисник втратив м'яч біля власних воріт, і Карраско вийшов віч-на-віч із голкіпером – 2:0. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіко, завдяки якій вони посунули Реал з першого місця чемпіонату.

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