Барселона наконец нарушила тишину и выступила с официальным обращения по мотивам Европейской Суперлиги.

"Барселона разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков.

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В этом контексте совет директоров Барселоны в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя. Целью турнира было повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей.

Решение было принято с убеждением, что потенциальный отказ от участия в этой инициативе как клуба-учредителя был бы исторической ошибкой.

Учитывая социальную реакцию, вызванную вышеупомянутой инициативой, нельзя отрицать, что Барселона понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Этот анализ требует времени, чтобы больше не делать каких-либо поспешных действий.

Мы считаем не менее важным отметить объективный факт, что суд ООН уже предоставил юридическую защиту, подтвердив тем самым законность инициативы клубов-основателей проекта Суперлиги. В связи с этим клуб считает неуместным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериям неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то что Барселона прекрасно осознает важность и информационный интерес, вызванный этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, Барселона всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению к социальной стороне вопроса и общественного мнения", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.

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