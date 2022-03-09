Защитник "горняков" Винисиус Тобиас может продолжить карьеру в Испании. В его услугах заинтересованы мадридские гранды – Реал и Атлетико.

Недавно ФИФА открыла специальное трансферное окно для легионеров из Украины. Иностранные футболисты из-за боевых действий могут беспрепятственно подписать временные контракты с другими клубами до 30 июня 2022 года.

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Ситуацией хотят воспользоваться Реал и Атлетико. Мадридские клубы настроены усилиться 18-летним Винисиусом Тобиасом из Шахтера. Вероятность перехода оценивают достаточно высоко, ведь за аренду игрока не придется платить, сообщает AS.

"Матрацники" хотят арендовать бразильца для молодежной команды, но Диего Симеоне планирует привлекать Тобиаса и к матчам основы. После ухода Триппьера и травм Шиме Врсалько на правом фланге защиты Атлетико возникли проблемы, которые планируют решить с помощью Винисиуса.

Что касается Реала, то "сливочные" следили за Тобиасом еще несколько лет назад, но тогда Шахтер выиграл борьбу за перспективного правого защитника. Королевский клуб тоже хочет арендовать бразильца для молодежки, но может дать ему шанс и в первой команде.

Напомним, Тобиас присоединился к "горнякам" только зимой после достижения совершеннолетия. Интернасьонал получил за него 6 млн евро. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но из-за начала войны в Украине не успел дебютировать в официальных матчах.

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