Програму 28-го туру в Іспанії відкривав поєдинок у Мадриді між Атлетіко та Кадісом. Господарі у випадку перемоги піднялись би на третю позицію, однак суперник у них був непростий – "жовта субмарина" не знала поразок протягом чотирьох матчів поспіль. Крім того, "підводники" у випадку перемоги покинули б зону вильоту, а, відповідно, з мотивацією у них проблем не було.

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Втім, вже на 3-й хвилині гості пропустили гол. Вивести Атлетіко вперед вдалося Жоау Фелішу – і це вже п'ятий його гол у останніх п'яти поєдинках. При цьому чотири з них були проведені ще до 7-ї хвилини.

Втім, за весь перший тайм мадридці провели всього 2 удари по воротах. Кадіс виглядав значно активніше, справедливо зрівнявши рахунок перед перервою завдяки влучному пострілу Негредо. 1:1!

У другому таймі Кадіс продовжував працювати активніше, однак клас Атлетіко дався взнаки. На 68-й хвилині Де Пауль забив другий гол у ворота "жовтої субмарини", а от гості на нього вже не відповіли. "Матрацники" впевнено засушили гру, відсвяткувавши непросту перемогу.

Таким чином, Атлетіко набрав 51 очко, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Барселона опустилася на четверту, але каталонці свій матч у турі ще не зіграли. Кадіс залишився на 18-й сходинці з 24 заліковими балами в активі.

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