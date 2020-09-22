Ключевой центрбек Хосе Хименес сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Уругваец в понедельник пожаловался врачам на характерные симптомы, и тестирование подтвердило худшие опасения. Хименеса изолировали от остальной команды, но до этого он все же успел провести несколько минут на базе. Для безопасности будет проведено еще одно тестирование всех игроков. Ближайшие занятия они проведут индивидуально, поэтому тренерам придется менять план работы.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у Диего Симеоне, поэтому наставник Атлетико не смог принять участие в заключительной части подготовки к сезону. Для мадридцев он начнется 27 сентября домашним поединком против Гранады.

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