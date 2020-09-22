Ключовий центрбек Хосе Хіменес здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Уругваєць в понеділок поскаржився лікарям на характерні симптоми, і тестування підтвердило найгірші побоювання. Хіменеса ізолювали від решти команди, але до цього він все ж встиг провести кілька хвилин на базі. Задля безпеки буде зроблене ще одне тестування усіх гравців. Найближчі заняття вони проведуть індивідуально, тому тренерам доведеться змінювати план роботи.

Нагадаємо, що раніше коронавірус виявили у Дієго Сімеоне, і наставник Атлетіко не зміг взяти участь в завершальній частині підготовки до сезону. Для мадридців він розпочнеться 27 вересня домашнім поєдинком проти Гранади.

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