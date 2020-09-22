Барселона не хочет отпускать ветерана в Мадрид бесплатно и усложняет процесс переговоров, сообщает Marca со ссылкой на программу El Transistor.

Суарес согласился на снижение зарплаты ради перехода в Атлетико

Предварительно "блаугранас" и Суарес договорились о списке клубов, в которые нападающий не может перейти на правах свободного агента, – это Реал, ПСЖ и Манчестер Сити. Атлетико в этот перечень не входил, поэтому трансфер к "матрасникам" выглядел решенным делом. Впрочем, теперь Барселона требует компенсацию от клуба, который является прямым конкурентом в Примере. Суарес возмущен таким решением каталонцев и грозит остаться на Камп Ноу до следующего лета, если его таки не отпустят в Атлетико.

Добавим, что в прошлом сезоне уругваец провел 28 матчей, в которых отметился 16 голами и 8 ассистами.

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