Севилья первой угрожала воротам соперника, но дебютный гол в матче в активе Атлетико – это Корреа неожиданно пробил в ближний угол с пределов штрафной. Команды обменивались моментами, но во второй раз все же забили "матрасники". Льорентне после аута отдал на Сауля, а тот с линии штрафной поразил ворота.

Атлетико в классическом стиле победил Севилью, нарастив отрыв от Реала в Ла Лиге

2:0 – подопечные Диего Симеоне набрали 41 очко, закрепив свое лидерство. Атлетико на четыре пункта опережает Реал и имеет еще два матча в запасе. Севилья с 30 пунктами осталась шестой.