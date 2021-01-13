Атлетико – Севилья – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:55 - Читати українською
Атлетико принимал Севилью в перенесенном матче 1 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Севилья на "Футбол 24".
Севилья первой угрожала воротам соперника, но дебютный гол в матче в активе Атлетико – это Корреа неожиданно пробил в ближний угол с пределов штрафной. Команды обменивались моментами, но во второй раз все же забили "матрасники". Льорентне после аута отдал на Сауля, а тот с линии штрафной поразил ворота.
Атлетико в классическом стиле победил Севилью, нарастив отрыв от Реала в Ла Лиге
2:0 – подопечные Диего Симеоне набрали 41 очко, закрепив свое лидерство. Атлетико на четыре пункта опережает Реал и имеет еще два матча в запасе. Севилья с 30 пунктами осталась шестой.
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