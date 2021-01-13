Атлетіко – Севілья – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Атлетіко приймав Севілью у перенесеному матчі 1 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетіко – Севілья на "Футбол 24".
Севілья першою загрожувала воротам суперника, але дебютний гол в матчі в активі Атлетіко – це Корреа несподівано пробив в ближній кут із меж штрафного. Команди обмінювались моментами, але вдруге все ж забили "матрасники". Льорентне після аута віддав на Сауля, а той із лінії карного майданчика поцілив у ворота.
Атлетіко у класичному стилі переміг Севілью, наростивши відрив від Реала у Ла Лізі
2:0 – підопічні Дієго Сімеоне набрали 41 очко, закріпивши своє лідерство. Атлетіко на чотири пункти випереджає Реал та має ще два матчі в запасі. Севілья з 30 пунктами залишилась шостою.