Атлетико приобрел у Порту защитника Фелипе

Бразильский защитник Фелипе продолжит карьеру в Примере.

Руководство Атлетико договорился с Порту по трансферу Фелипе, сообщает официальный сайт "матрасников".

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Соглашение между бразильцем и мадридским клубом подписано до 2022 года. Португальский гранд получит за своего ключевого защитника 20 млн евро.

В прошлом сезоне 30-летний бразилец провел за Порту 53 матча, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя ассистами. В чемпионате Португалии команда Фелипе заняла второе место, уступив Бенфике.

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