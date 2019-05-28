toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Атлетико приобрел у Порту защитника Фелипе

13:38 56 Читати українською
Атлетико приобрел у Порту защитника Фелипе
Фелипе / Фото ФК Порту

Бразильский защитник Фелипе продолжит карьеру в Примере.

Руководство Атлетико договорился с Порту по трансферу Фелипе, сообщает официальный сайт "матрасников".

Кавани согласился на переход в Атлетико – громкий трансфер состоится только при одном условии

Соглашение между бразильцем и мадридским клубом подписано до 2022 года. Португальский гранд получит за своего ключевого защитника 20 млн евро.

В прошлом сезоне 30-летний бразилец провел за Порту 53 матча, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя ассистами. В чемпионате Португалии команда Фелипе заняла второе место, уступив Бенфике.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід

blog_ava
Экс-игрок Реала и президент Уэски – арестованы: громкий скандал с договорными матчами в Испании
11:37
468
Теги
Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Атлетико Атлетико Порту Порту Фелипе Фелипе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
53
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук