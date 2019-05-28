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Кавани согласился на переход в Атлетико – громкий трансфер состоится только при одном условии

11:12 187 Читати українською
Кавани согласился на переход в Атлетико – громкий трансфер состоится только при одном условии
Диего Коста и Эдинсон Кавани / Фото Daily Star

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани уже может собирать чемоданы и бронировать билеты в Мадрид.

Эдинсон Кавани принял решение примерить футболку Атлетико, сообщает El Mundo Deportivo.

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По информации издания, трансфер может состояться только при условии, что форвард "матрасников" Диего Коста покинет мадридский клуб.

Скорее всего 30-летний испанец продолжит карьеру в чемпионате Китая.

В прошлом сезоне Лиги 1 Кавани провел 21 матч, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами. Уругваец помог ПСЖ победить в чемпионате Франции.

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