Атлетіко придбав у Порту захисника Феліпе

Бразильський захисник Феліпе продовжить кар'єру в Прімері.

Керівництво Атлетіко домовилось з Порту щодо трансферу Феліпе, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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Угода між бразильцем та мадридським клубом підписана до 2022 року. Португальський гранд отримає за свого ключового захисника 20 млн євро.

В минулому сезоні 30 річний бразилець провів за Порту 53 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 3-ма асистами. В чемпіонаті Португалії команда Феліпе посіла другу сходинку, поступившись Бенфіці.

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