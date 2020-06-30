Атлетико прекратил борьбу за Кавани

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани окончательно потерял шансы перейти в команду Диего Симеоне.

Мадридский Атлетико больше не заинтересован в подписании контракта с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает издание AS.

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"Матрасники" больше не рассматривали возможность приглашения 33-летнего футболиста после неудачного опыта переговоров с ним зимой. Тогда Атлетико не смог договориться с братом и агентом Кавани по финансовой части сделки – требования уругвайца показались мадридскому клубу завышенными.

Теперь основным претендентом на форварда ПСЖ, чей контракт с французским клубом истекает 30 июня, стала Рома. Зато приоритетной целью для "матрасников" остается Аркадиуш Милик из Наполи.

К слову, раньше от трансфера Кавани отказался Челси, а Интер заявил, что не готов удовлетворить зарплатные требования уругвайца.

Напомним, 33-летний нападающий перешел в ПСЖ летом 2013 года из Наполи за 64,5 млн евро. За это время успел забить в ворота соперников 200 голов и отдать 43 результативные передачи в 301 матче.

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