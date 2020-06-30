toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КАРПАТЫ БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Атлетико прекратил борьбу за Кавани

12:49 - Читати українською
Атлетико прекратил борьбу за Кавани
Эдинсон Кавани / Getty Images

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани окончательно потерял шансы перейти в команду Диего Симеоне.

Мадридский Атлетико больше не заинтересован в подписании контракта с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает издание AS.

Кавани может стать спасением Барселоны в случае провала с двумя основными кандидатами

"Матрасники" больше не рассматривали возможность приглашения 33-летнего футболиста после неудачного опыта переговоров с ним зимой. Тогда Атлетико не смог договориться с братом и агентом Кавани по финансовой части сделки – требования уругвайца показались мадридскому клубу завышенными.

Теперь основным претендентом на форварда ПСЖ, чей контракт с французским клубом истекает 30 июня, стала Рома. Зато приоритетной целью для "матрасников" остается Аркадиуш Милик из Наполи.

К слову, раньше от трансфера Кавани отказался Челси, а Интер заявил, что не готов удовлетворить зарплатные требования уругвайца.

Напомним, 33-летний нападающий перешел в ПСЖ летом 2013 года из Наполи за 64,5 млн евро. За это время успел забить в ворота соперников 200 голов и отдать 43 результативные передачи в 301 матче.

Диктатор, який не впускав свою збірну на Мундіаль: скандальні матчі, дружина вболіває за інший клуб, 14-річна коханка

blog_ava
Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи
08:00
19268
Теги
Испания Трансферы Эдинсон Эдинсон Кавани Рома Рома Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
35
мин
Барселона
23:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук