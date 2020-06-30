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Атлетіко припинив боротьбу за Кавані

12:49 - Читать на русском
Атлетіко припинив боротьбу за Кавані
Едінсон Кавані / Getty Images

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані остаточно втратив шанси перейти у команду Дієго Сімеоне.

Мадридський Атлетіко більше не зацікавлений у підписанні контракту з уругвайським нападником Едінсоном Кавані, повідомляє видання AS.

Кавані може стати порятунком Барселони у разі провалу з двома основними кандидатами

"Матрацники" не розглядали можливість запрошення 33-річного футболіста після невдалого досвіду переговорів з ним взимку. Тоді Атлетіко не зміг домовитися з братом і агентом Кавані щодо фінансової частини угоди – вимоги уругвайця здалися мадридському клубу завищеними.

Тепер основним претендентом на форварда ПСЖ, чий контракт з французьким клубом закінчується 30 червня, стала Рома. Натомість пріоритетною метою для "матрацників" залишається Аркадіуш Мілік з Наполі.

До слова, раніше від трансферу Кавані відмовився Челсі, а Інтер заявив, що не готовий задовольнити зарплатні вимоги уругвайця.

Нагадаємо, 33-річний нападник перейшов у ПСЖ влітку 2013 року з Наполі за 64,5 млн євро. За цей час встиг забити у ворота суперників 200 голів і віддати 43 результативні передачі у 301 матчі.

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Теги
Трансфери Іспанія Едінсон Едінсон Кавані Рома Рома Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ
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