Атлетико представил третий комплект формы – в Барселоне убеждены, что видели уже подобные цвета

В лагере мадридского клуба представили новую экипировку.
Атлетико совместно с Nike разработали новую форму, сообщает официальный сайт клуба.
Барселона представила третий комплект формы
Экипировка выполнена в голубом цвете с диагональными полосами. Особенностью новой формы являются широкие воротники.
Интересно, что накануне Барселона представила новый комплект формы с подобной цветовой гаммой.
После 3-х туров Примеры "матрасники" лидируют в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.
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