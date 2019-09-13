toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Атлетико представил третий комплект формы – в Барселоне убеждены, что видели уже подобные цвета

14:46 22 Читати українською
Атлетико представил третий комплект формы – в Барселоне убеждены, что видели уже подобные цвета
Жоау Фелиш / Фото Diario AS

В лагере мадридского клуба представили новую экипировку.

Атлетико совместно с Nike разработали новую форму, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона представила третий комплект формы

Экипировка выполнена в голубом цвете с диагональными полосами. Особенностью новой формы являются широкие воротники.

Интересно, что накануне Барселона представила новый комплект формы с подобной цветовой гаммой.

После 3-х туров Примеры "матрасники" лидируют в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль

blog_ava
Санчес назвал причины своего "бегства" из Манчестер Юнайтед
00:20
323
Теги
Атлетико Атлетико Испания Видеоновости Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
26
мин
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук