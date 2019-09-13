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Атлетіко презентував третій комплект форми – в Барселоні переконані, що бачили подібні кольори

14:46 136 Читать на русском
Атлетіко презентував третій комплект форми – в Барселоні переконані, що бачили подібні кольори
Жоау Феліш / Фото Diario AS

В таборі мадридського клубу презентували нове екіпірування.

Атлетіко спільно з Nike розробили нову форму, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона представила третій комплект форми

Екіпірування виконане у блакитному кольорі з діагональними смугами. Особливістю нової форми є широкі коміри.

Цікаво, що напередодні Барселона презентувала новий комплект форми з подібною кольоровою гамою.

Після 3-х турів Прімери "матрацники" лідирують у турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Відеоновини Футбольна форма
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