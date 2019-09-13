Атлетіко презентував третій комплект форми – в Барселоні переконані, що бачили подібні кольори

В таборі мадридського клубу презентували нове екіпірування.
Атлетіко спільно з Nike розробили нову форму, повідомляє офіційний сайт клубу.
Барселона представила третій комплект форми
Екіпірування виконане у блакитному кольорі з діагональними смугами. Особливістю нової форми є широкі коміри.
Цікаво, що напередодні Барселона презентувала новий комплект форми з подібною кольоровою гамою.
Після 3-х турів Прімери "матрацники" лідирують у турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок.
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