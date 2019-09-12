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Барселона представила третий комплект формы

12:22 105 Читати українською
Барселона представила третий комплект формы
Барселона представила форму на сезон 2019/20 / ФК Барселона

В сезоне 2019/20 игроки Барселоны могут играть в форме бирюзового цвета. Именно таков третий комплект игровой формы чемпиона Испании.

Жерар Пике представил один из комплектов игровой формы Барселоны на сезон 2019/20. Экипировка выполнена в бирюзовом цвете с добавлением синих элементов на рукаве и воротничке. Соответствующее видео "блаугранас" выложили в клубном Twitter.

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Техническим спонсором Барселоны, как и раньше, остается компания Nike. По информации Footy Headlines, именно в этом варианте форме каталонцы могут сыграть в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д, который пройдет 17 сентября.

К слову, основным комлектом формы Барсы является сине-гранатовый, а выездной выполнен в желтом цвете.

Напомним, Барселона неудачно стартовала в чемпионате Испании – лишь 4 очка и 8 позиция после 3-х туров.

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Барселона Барселона Испания Видеоновости Футбольная форма
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