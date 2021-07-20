Атлетико предполагает возможность возврата Гризманна из Барселоны
Президент Атлетико Энрике Сересо готов снова взять Антуана Гризманн под свое крыло.
"Можем ли мы еще раз увидеть Гризманна в футболке Атлетико? В футболе возможно все", – цитирует Сересо L’Equipe.
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Летом 2019-го Антуан не без скандала покидал Атлетико. Мадридцы обвинял его в переговорах с Барсой за спиной руководства клуба. В итоге французский нападающий все же присоединился к каталонцам, а "матрасники" получили за игрока 120 млн евро.
Сейчас Барселона ищет пути продажи Антуана, что разгрузить зарплатную ведомость и иметь достаточно финансов для сохранения в каталонском клубе Лионеля Месси.
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