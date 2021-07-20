Президент Атлетіко Енріке Сересо готовий знову взяти Антуана Грізманна під своє крило.

"Чи можемо ми ще раз побачити Грізманна у футболці Атлетіко? У футболі можливо все", – цитує Сересо L’Equipe.

Барселона відмовилась від обміну Грізманна на Сауля

Влітку 2019-го Антуан не без скандалу покидав Атлетіко. Мадридці звинувачував його у перемовинах з Барсою за спиною керівництва клубу. В підсумку французький нападник все ж приєднався до каталонців, а "матрацники" отримали за гравця 120 млн євро.

Зараз Барселона шукає шляхи продажу Антуана, що розвантажити зарплатну відомість та мати достатньо фінансів для збереження у каталонському клубі Ліонеля Мессі.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує