Один из самых громких трансферов лета близок к срыву.

Барселона заморозила переговоры с Атлетико по обмену Антуана Гризманна на хавбека "матрасников" Сауля Ньигеса, сообщает Mundo Deportivo.

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Руководство каталонцев не сочло такой бартер равноценным и требовали у мадридцев определенной доплаты, на что Атлетико не согласился. Продажа французского нападающего необходима для "блаугранас", чтобы разгрузить зарплатную ведомость и сохранить в команде Лионеля Месси.

В свою очередь в лагере "матрасников" не слишком озабочены поведением Барсы, ведь имеют несколько запросов относительно Сауля из АПЛ.

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